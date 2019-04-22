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Новости. Общество
10:11, 22 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Суд обязал Минздрав Карелии оплатить проезд на лечение больному раком инвалиду

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Ранее Минздрав отказал в оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2019 года в прокуратуру обратился местный житель, которому Министерство здравоохранения Республики Карелия отказало в оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно.

Заявитель является инвалидом второй группы, на протяжении 2017-2018 годов вынужденно выезжал в Петрозаводск для лечения онкологического заболевания. При этом проезд ему приходилось тратить собственные деньги.

В связи с отсутствием возможности прохождения специализированного обследования и лечения в учреждениях здравоохранения Кемского района суд принял решение о взыскании компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно с Минздрава. 

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