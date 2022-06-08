Суд обязал предприятие ЖКХ в Карелии сократить вредные выбросы в атмосферу

Суд Медвежьегорского района Карелии по иску прокуратуры обязал местное предприятие ЖКХ принять меры по соблюдению предельно допустимой концентрации вредных веществ в дыме котельной.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Прокурорская проверка показала, что при эксплуатации котельной и дымовой трубы на улице Советская в Медвежьегорске предприятие не ведет контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, что приводит к загрязнению окружающей среды.

По иску надзорного ведомства, суд обязал предприятие «принять меры к устранению нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации котельной, обеспечив соблюдение концентрации предельно допустимых вредных веществ в атмосферном воздухе, а также обязал разработать программу производственного экологического контроля», говорится в сообщении прокуратуры.