Реклама на сайте
Прислать новость
Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки
Сегодня 09:41
Ставки по ипотеке повысили более 30% крупнейших банков
Сегодня 08:47
Защищенное детство 2
Сегодня 10:30
Сразу четыре автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:36

Суд обязал коммунальщиков в райцентре Карелии разработать инвестпрограмму в сфере водоснабжения

Новости. Общество
14:25, 01 Июня 2021
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

Организация, отвечающая за водоснабжение Суоярви должна разработать проект инвестиционной программы для модернизации сетей до 1 сентября, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения. Установлено, что ООО «Гидроресурс», являющееся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Суоярви, до сих пор не разработало проект инвестиционной программы. Это является нарушением федерального законодательства. Инвестпрограмма должна включать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Прокурор Суоярвского района обратился в районный суд, чтобы заставить организацию исправить выявленные нарушения.

Решением Суоярвского районного суда иск прокурора района удовлетворён. «Гидроресурс» обязан до 1 сентября 2021 года разработать документ.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, ежегодно из Суоярвского района Карелии уезжают 300-400 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»