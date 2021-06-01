Суд обязал коммунальщиков в райцентре Карелии разработать инвестпрограмму в сфере водоснабжения

Организация, отвечающая за водоснабжение Суоярви должна разработать проект инвестиционной программы для модернизации сетей до 1 сентября, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения. Установлено, что ООО «Гидроресурс», являющееся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Суоярви, до сих пор не разработало проект инвестиционной программы. Это является нарушением федерального законодательства. Инвестпрограмма должна включать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Прокурор Суоярвского района обратился в районный суд, чтобы заставить организацию исправить выявленные нарушения.

Решением Суоярвского районного суда иск прокурора района удовлетворён. «Гидроресурс» обязан до 1 сентября 2021 года разработать документ.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, ежегодно из Суоярвского района Карелии уезжают 300-400 человек.