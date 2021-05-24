Реклама на сайте
Прислать новость
Татьяна Тишкова: «Если ты не умеешь общаться с людьми, то тебе нечего делать в администрации района» 2
24.05.2021 17:10
Семена сомнительного качества обнаружены в магазинах Петрозаводска 2
24.05.2021 10:56
После смерти врача выяснилось, что он сделал своих родных миллионерами
24.05.2021 19:40
Парковка у гипермаркета в Петрозаводске превратилась в озеро (ФОТОФАКТ) 3
24.05.2021 11:22

«Ежегодно из Суоярвского района Карелии уезжают 300-400 человек»

Новости. Общество
08:05, 25 Мая 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Уезжает трудоспособное население, молодежь, рассказала заместитель главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова.

Заместитель главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова дала большое интервью «Столице на Онего». Среди множества тем были затронуты такие актуальные вопросы, как убыль населения.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
23.05.2021 09:10

— Вы занимаетесь решением социальных вопросов, с чем чаще обращаются жители района?

— Много вопросов по аварийному жилью, по переезду в Марциальные воды, Кондопогу, где возводятся дома для участников программы по расселению «аварийки», по компенсациям. В Суоярви и ветхого жилья, которое не признано аварийным, хватает. Приходиться работать с управляющими компаниями, управлением ЖКХ.

В течение последнего года не раз возникала необходимость устроить пожилых людей в дома сестринского ухода. В Суоярви таких учреждений нет. Я помогала находить места для одиноких пенсионеров с тяжелыми заболеваниями в организациях за пределами нашего района. В условиях пандемии удалось шесть человек пристроить.

Обращаются и по вопросам образования. Так, сейчас остро стоит проблема с закрытием детского сада «Елочка». Стараюсь все объяснить людям. Проблем с устройством детей в учреждения дошкольного образования в районе нет. Но когда ежегодно из района уезжают 300-400 человек, а рождаемость при этом остается невысокая, то невозможно сохранить все детские сады.

Как призналась Татьяна Тишкова, когда жители аварийных домов получают жилье в Петрозаводске, то, как правило, отдают его детям, а сами остаются в развалюхах.

«Уезжает трудоспособное население, уезжает молодежь. Ни для кого не секрет, что пожилые люди нередко отдают эти новые квартиры своим детям. Так, жители одного из поселков получили квартиру, отдали детям и вернулись обратно в свои руины».

Подробнее о жизни и проблемах Суоярвского района можно прочитать в большом интервью Татьяны Тишковой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-05-25 09:08:03
Их там Очень ждут, прямо с распростёртыми,,))
Вася
2021-05-25 09:07:09
Если истерят, значит все правильно делаем.
кир
2021-05-25 08:44:19
Люди будут жить там, где работа есть. Это неизбежно, - сказал кот.
наташка
2021-05-25 08:20:45
Не все смогли удачно пристроиться как эта бывшая училка, потому и уехали
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
18.05.2021, 09:57
Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»