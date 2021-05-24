«Ежегодно из Суоярвского района Карелии уезжают 300-400 человек»

Уезжает трудоспособное население, молодежь, рассказала заместитель главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова.

Заместитель главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова дала большое интервью «Столице на Онего». Среди множества тем были затронуты такие актуальные вопросы, как убыль населения.

— Вы занимаетесь решением социальных вопросов, с чем чаще обращаются жители района?

— Много вопросов по аварийному жилью, по переезду в Марциальные воды, Кондопогу, где возводятся дома для участников программы по расселению «аварийки», по компенсациям. В Суоярви и ветхого жилья, которое не признано аварийным, хватает. Приходиться работать с управляющими компаниями, управлением ЖКХ.

В течение последнего года не раз возникала необходимость устроить пожилых людей в дома сестринского ухода. В Суоярви таких учреждений нет. Я помогала находить места для одиноких пенсионеров с тяжелыми заболеваниями в организациях за пределами нашего района. В условиях пандемии удалось шесть человек пристроить.

Обращаются и по вопросам образования. Так, сейчас остро стоит проблема с закрытием детского сада «Елочка». Стараюсь все объяснить людям. Проблем с устройством детей в учреждения дошкольного образования в районе нет. Но когда ежегодно из района уезжают 300-400 человек, а рождаемость при этом остается невысокая, то невозможно сохранить все детские сады.

Как призналась Татьяна Тишкова, когда жители аварийных домов получают жилье в Петрозаводске, то, как правило, отдают его детям, а сами остаются в развалюхах.

«Уезжает трудоспособное население, уезжает молодежь. Ни для кого не секрет, что пожилые люди нередко отдают эти новые квартиры своим детям. Так, жители одного из поселков получили квартиру, отдали детям и вернулись обратно в свои руины».

Подробнее о жизни и проблемах Суоярвского района можно прочитать в большом интервью Татьяны Тишковой.