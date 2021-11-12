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Суд обязал власти поселка Карелии сделать дренаж у жилого дома

Новости. Общество
17:40, 21 Декабря 2021
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Марат Абулхатин

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За нежелание исполнять решение суда администрация Надвоицкого городского поселения неоднократно привлекалась к административной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Сегежскому району находилось решение суда, согласно которому необходимо обязать администрацию Надвоицкого городского поселения восстановить дренажную систему в районе дома № 20 по проспекту Металлургов в поселке Надвоицы.

За нежелание исполнять решение суда местные власти неоднократно привлекалась к административной ответственности, глава администрации неоднократно был предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности.

В результате в октябре 2021 года решение Сегежского городского суда администрацией было исполнено в полном объеме.

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