Суд обязал власти поселка Карелии сделать дренаж у жилого дома

За нежелание исполнять решение суда администрация Надвоицкого городского поселения неоднократно привлекалась к административной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Сегежскому району находилось решение суда, согласно которому необходимо обязать администрацию Надвоицкого городского поселения восстановить дренажную систему в районе дома № 20 по проспекту Металлургов в поселке Надвоицы.

За нежелание исполнять решение суда местные власти неоднократно привлекалась к административной ответственности, глава администрации неоднократно был предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности.

В результате в октябре 2021 года решение Сегежского городского суда администрацией было исполнено в полном объеме.