Суд обязал власти райцентра в Карелии привести в порядок пешеходные переходы у школ

Прокуратура Карелии подала в суд на кемских чиновников, чтобы обустроить пять переходов у детских учебных заведений.

Прокурор Кемского района обратился в суд после проверки пешеходных переходов у четырех школ в райцентре. Речь идет о средних школах №1 и №2, а также о кемских доме творчества и школе искусств.



Как выяснили в надзорном органе, переходы не оборудованы искусственными неровностями и необходимыми дорожными знаками, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.



Кемский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал районную администрацию в течение трех месяцев установить на пяти пешеходных переходах необходимые неровности и знаки.



Отметим, школьные переходы расположены на Пролетарском проспекте и на площади Кирова.