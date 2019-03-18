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Новости. Общество
11:55, 18 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Суд обязал жителя Карелии снести дом, построенный на берегу Святозера

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Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Пряжинского районного суда, обязавшего освободить самовольно занимаемый земельный участок в берегу озера Святозеро путем сноса и демонтажа самовольных построек, сообщил в республиканской прокуратуре.

Апелляционным определением Верховного суда Карелии оставлено без изменения решение Пряжинского районного суда к гражданину об обязании освободить самовольно занимаемый земельный участок в береговой полосе озера Святозеро путем сноса и демонтажа самовольных построек – металлического навеса с крышей из поликарбоната, двух крытых навесов на деревянных столбах, примыкающих к урезу воды двухэтажного дома с деревянной верандой и каменной башни (соединенной надземным переходом с домом), каменной набережной с объектами на ней, клетки для содержания животных.

Основанием для обращения в суд послужил факт нахождения спорных построек за пределами границ земельного участка, находящегося в собственности ответчика и в пределах береговой полосы озера Святозеро.

Береговая полоса является общедоступной, как и сам водный объект, что означает право каждого пребывать на любой ее части, а, следовательно, требовать от других освобождения береговой полосы.

В силу ст. 60, п. 2 ст. 62 Земельного кодекса Российской Федерации нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случаях самовольного занятия земельного участка; на основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению земельных участков в прежних границах, сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, устранению других земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств).

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и оставил жалобу ответчика на решение Пряжинского районного суда без удовлетворения.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-03-18 14:34:27
Ну, с почином...
Хватит ли их на постройки в прионежье? Про Ладогу говорить нельзя, непочтение к руководству страны.
zanoza
2019-03-18 12:13:41
Остальные постройки в береговых полосах озёр Карелии когда будут снесены?
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