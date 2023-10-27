Суд огласил приговор убийце Дианы Фроловой из Петрозаводска

Василий Петров, признанный виновным в убийстве Дианы Фроловой, узнал свою судьбу.

Верховный суд Карелии приговорил Василия Петрова, признанного виновным в изнасиловании, убийстве, расчленении 25-летней девушки, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала Василия Петрова виновным по всем преступлениям, в которых он обвинялся: изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества.

В ходе следствия Петров рассказал, как убивал свою соседку, 25-летнюю Диану Фролову.

«Схватил рукой за горло, стал душить. Она стала сопротивляться. Прошел из комнаты на кухню, взял лежащий на столе нож, вернулся обратно в комнату и нанес удар в область сердца», — прокомментировал обвиняемый свои действия.

Вину в совершенном преступлении он признал, но лишь частично.

Напомним, Диана Фролова пропала в Петрозаводске 12 июля 2022 года. В ее квартире на Карельском проспекте были обнаружены следы крови. Друзья девушки и волонтеры самостоятельно искали Диану, останки которой позже были обнаружены в лесу возле деревни Машезеро. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы Василий Петров. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании. Сам мужчина вину не признавал, эксперты признали его вменяемым.