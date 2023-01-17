Суд ограничил свободу молодого человека, угнавшего автомобиль в поселке Карелии

Суд Прионежского района приговорил 27-летнего местного жителя к одному году ограничения свободы за угон.

По сообщению прокуратуры Карелии, в один из дней в августе 2022 года подсудимый распивал спиртное в компании знакомых в поселке Прионежского района и в какой-то момент решил вернуться домой. Он подошел к припаркованной у дома иномарке, принадлежащей одному из участников застолья, запустил двигатель находившимся в замке зажигания ключом и уехал.

Пропажу автомобиля обнаружила мать потерпевшего, после чего они обратились с заявлением в полицию. Угонщик был задержан, автомобиль – возвращен владельцу.

В ходе предварительного расследования 27-летний мужчина признал вину, принес извинения потерпевшему.

В соответствии с позицией государственного обвинителя ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Данное наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции, проходя регистрацию один раз в месяц. Также без согласования с инспекцией ему запрещено выезжать за пределы поселения, в котором он проживает.

Приговор вступил в законную силу.

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