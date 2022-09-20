Суд Карелии ограничил свободу водителя с поддельными правами

Житель Прионежского района, купившего водительское удостоверение, приговорили к ограничению свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Житель Карелии купил заведомо поддельное водительское удостоверение. На дороге мужчину остановили сотрудники ГИБДД по Прионежскому району.
В суде свою вину мужчина не признал. В качестве наказания он получил ограничение свободы на 8 месяцев.
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