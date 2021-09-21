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Суд ограничил свободу жителю Карелии, который нашел на чердаке своего дома обрез винтовки

Новости. Происшествия
07:30, 24 Сентября 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

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В Беломорском районе местный житель осужден за незаконное хранение оружия, сообщили в районном суде.

Суд 1 сентября вынес приговор жителю Беломорского района, который нашел на чердаке в своем доме самодельный обрез винтовки.

Согласно заключению эксперта, обрез является нестандартным ручным боевым нарезным огнестрельным оружием и из него можно стрелять, таким образом, получается, что житель Беломорска незаконно приобрел огнестрельное оружие.

По информации суда, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», свою находку мужчина перепрятал.

С целью личной заинтересованности и последующего хранения беломорчанин в руках перенес обрез винтовки из дома в гараж, где незаконно хранил его до тех пор, пока не нагрянули сотрудники полиции. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, нашли обрез и изъяли его.

Действия виновного судом квалифицированы как незаконное хранение оружия, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год, с установлением соответствующих ограничений.

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