Суд ограничил свободу жителю Карелии, подделавшему водительские права

В Костомукше осужден петрозаводчанин за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре 2019 года 25-летний житель Петрозаводска, ранее лишенный судом водительских прав, заказал и приобрел в интернете поддельное водительское удостоверение на имя родного брата и вклеил туда свое фото.

Так, 5 февраля он выехал из Петрозаводска в Костомукшу, где был остановлен инспектором ДПС. При проверке документов сотрудник ГИБДД распознал подделку.

По информации прокуратуры, петрозаводчанину суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев с возложением обязанности не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы Петрозаводска без согласия уголовно-исполнительной инспекции, являться не менее одного раза в месяц в инспекцию для регистрации, а также не покидать место своего жительства с 22.00 до 6.00.