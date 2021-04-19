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Суд оштрафовал экс-руководителя организации в Карелии, сопротивлявшегося банкротству

Новости. Общество
18:40, 20 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бывшего руководителя организации-банкрота в Прионежском районе оштрафовали на 40 тысяч за то, что не предоставил документы конкурсному управляющему, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку соблюдения законодательства о банкротстве.

Установлено, что с июня 2020 года определением Арбитражного суда Карелии в отношении ООО «Карелфлот-сервис» введена процедура наблюдения, в декабре 2020 года юридическое лицо признано банкротом, назначен арбитражный управляющий.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» директор организации в установленные сроки не представил конкурсному управляющему документы финансово-хозяйственной деятельности банкрота.

В этой связи по заявлению управляющего суд вынес решение об обязании бывшего руководителя организации передать необходимые документы.

В связи с изложенным прокурор Прионежского района возбудил в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении за уклонение от передачи документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей.

Постановлением Арбитражного суда Карелии бывший руководитель организации признан виновным в совершении данного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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