Суд оштрафовал фирму, учредитель которой дал взятку Галкину и Бобылеву

Учредитель компании в 2016 году дважды через посредника передал взятки на сумму 75 тыс. рублей председателю Государственного контрольного комитета Карелии Виталию Галкину и его заместителю Алексею Бобылеву.

Взятки передавались за непринятие Комитетом мер по приостановлению действия лицензии на розничную продажу алкоголя в связи с выявленными нарушениями законодательства, а также за беспрепятственное переоформление лицензии.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении организации два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка № 4 г. Петрозаводска юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением административных штрафов на общую сумму 1 млн рублей", - отметили в прокуратуре Карелии.

Напомним, ранее городской суд Петрозаводска отправил в колонию Виталия Галкина и Алексея Бобылева.