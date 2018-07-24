Суд оштрафовал фирмы, которые давали взятки Галкину и Бобылеву

Четыре компании заплатят по 500 тыс. рублей штрафа за взятки руководителям Контрольного госкомитета Карелии.

По данным прокуратуры республики, с октября по декабрь 2016 года представители ООО "Рост-Плюс", ООО "Яр", ООО "Еда" и ООО "Руно" передавали взятки председателю Государственного контрольного комитета Виталию Галкину и его заместителю Алексею Бобылеву, в полномочия которых входил контроль за оборотом алкогольной продукции.

За незаконное денежное вознаграждение чиновники, теперь уже бывшие, организовывали ускоренную и беспрепятственную выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также помогали избежать административной ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

"По результатам рассмотрения дел постановлениями суда каждому юридическому лицу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре Карелии.

Напомним, бывших чиновников суд ранее отправил в колонию.