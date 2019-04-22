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Новости. Общество
15:14, 22 Апреля 2019
фото: magnit-info.ru

Суд оштрафовал "Магнит" за недостоверную рекламу

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Арбитражный суд поддержал решение антимонопольной службы Карелии о наложении штрафа на АО "Тандер" - владельца торговой сети "Магнит" - за недостоверную, по мнению УФАС, рекламу в одном из гипермаркетов Петрозаводска.

Как сообщили в УФАС, "Тандер" был оштрафован на 100 тыс. рублей за материалы на страницах рекламного корпоративного журнала в гипермаркете "Магнит" на улице Казарменская.

Антимонопольная служба пришла к выводу о нарушении компанией требований пункта 4 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 ФЗ "О рекламе".

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 ФЗ "О рекламе" недостоверной признается реклама, содержащая несоответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

За какую именно рекламу оштрафовали "Магнит", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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