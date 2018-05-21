В Карелии женщина солгала, что полицейский схватил ее за волосы и ударил по лицу

Сортавальский городской суд признал женщину виновной в ложном доносе на полицейского.

По данным пресс-службы суда, зимой 2018 года пьяная женщина, предупрежденная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обратилась с заявлением о привлечении к ответственности сотрудника полиции. Как указала заявительница, сотрудник МВД схватил ее рукой за волосы, после чего нанес удар рукой по лицу.

В ходе проведения процессуальной проверки факт совершения полицейским преступления не подтвердился.

В связи с согласием подсудимой с предъявленным обвинением дело рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.