Суд оштрафовал жителя Карелии, который не давал соседке спать по ночам

В Сегежском районе местного жителя суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за то, что он по ночам причинял нравственные страдания соседке.

Жительница Сегежи обратилась в городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда по тем основаниям, что на протяжении длительного времени ответчик, проживающий в квартире ХХ, систематически нарушает покой и тишину в ночное время.

Ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения тишины и покоя граждан. В результате действий ответчика истице причинены нравственные страдания, в связи с чем истица просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Судом установлено, что ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. В связи с неправомерными действиями ответчика истец вынуждена была обращаться за медицинской помощью.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствовали о причинении истице нравственных страданий в результате неправомерных действий ответчика, в связи с чем судом удовлетворены исковые требования и с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

При определении размера компенсации морального вреда судом приняты во внимание характер и степень понесенных истцом нравственных страданий, степень вины ответчика.