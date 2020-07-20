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Суд оштрафовал жителя Карелии за хранение винтовки

Новости. Общество
14:11, 21 Июля 2020
фото: © fonstola.ru
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Жителю Суоярвского района назначен судебный штраф за незаконное хранение винтовки и патронов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Суоярвского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе судебного следствия установлено, что, не имея разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, в нарушение требований Федерального закона "Об оружии" подсудимый хранил у себя дома найденное им ранее нарезное оружие – винтовку калибра 5,6 мм – и 44 патрона к нему. В мае незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии. При этом, исследовав материалы уголовного дела, в том числе положительные характеризующие данные подсудимого, принимая во внимание позицию прокурора, а также учитывая мнение самого подсудимого и его защитника, суд прекратил уголовное преследование в отношении мужчины, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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