Суд оштрафовал жительницу Карелии, отрицавшую свою вину в преступлении

В Калевале женщина взяла кредит на имя своего знакомого и потратила деньги, а потом рассказала, что мужчина сам перевел ей средства, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение в отношении 34-жительницы поселка Калевала.
Женщина воспользовалась телефоном знакомого, который тот случайно оставил на ее кухне. Через банковское приложение она оформила на мужчину потребительский кредит — 130 тысяч рублей. Средства она перевела на собственный банковский счет и впоследствии их потратила.
На судебном заседании женщина вину не признала, уверяя, что потерпевший сам оформил кредит и так же добровольно перевел деньги на ее счет.
Суд назначил жительнице Калевалы штраф в размере 100 тысяч рублей, а также сумма имущественного вреда — почти 138 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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