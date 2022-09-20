Суд оштрафовал жительницу Карелии, отрицавшую свою вину в преступлении

В Калевале женщина взяла кредит на имя своего знакомого и потратила деньги, а потом рассказала, что мужчина сам перевел ей средства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение в отношении 34-жительницы поселка Калевала.

Женщина воспользовалась телефоном знакомого, который тот случайно оставил на ее кухне. Через банковское приложение она оформила на мужчину потребительский кредит — 130 тысяч рублей. Средства она перевела на собственный банковский счет и впоследствии их потратила.

На судебном заседании женщина вину не признала, уверяя, что потерпевший сам оформил кредит и так же добровольно перевел деньги на ее счет.

Суд назначил жительнице Калевалы штраф в размере 100 тысяч рублей, а также сумма имущественного вреда — почти 138 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.