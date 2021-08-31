Суд оставил в силе приговор экс-министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу, осужденному за мошенничество

Судья горсуда Петрозаводска Елена Голяева рассмотрела апелляционное представление и оставила в силе приговор экс-министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу, осужденному за мошенничество с возвратом НДС.

Как сообщили в Петрозаводском городском суде, в минувший вторник, 31 августа, судья Елена Голяева рассмотрела апелляционное представление прокуратуры на решение горсуда, приговорившего 30 апреля экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца к шести годам лишения свободы условно, с 5-летним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей за мошенничество с возвратом НДС.

Гособвинение просило суд признать Матвийца виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок до 7 лет со штрафом в 600 тысяч рублей.

Елена Голяева оставила решение от 30 апреля в силе.

Напомним, бывшего министра Дмитрия Матвийца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией «Карелэнергоресурс», которую он возглавлял в 2013–2015 годах. По версии следствия, фигурант дела создал компанию «ЛесОптТорг», с которой «Карелэнергоресурс» заключал договоры на поставку дров в некоторые котельные республики. Однако на деле возглавляемое Матвийцом предприятие покупало услуги у индивидуальных предпринимателей. А затем экс-чиновник обращался в налоговые органы на возврат НДС на счет компании. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет более 3 млн рублей. Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС.

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.