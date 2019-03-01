Суд оставил в силе приговор Гаврилову за матерные граффити

Петрозаводский городской суд в пятницу оставил в силе приговор в отношении экс-депутат Заксобрания Карелии Алексея Гаврилова, осужденного за матерные граффити на домах во время выборов.

Соответствующее решение приняла судья Наталья Маненок, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников.

Кроме того, на заседании адвокат Гаврилова Михаил Шогин заявил ходатайство о проведении повторной судебной лингвистической экспертизы надписей, однако суд отклонил просьбу защитника.

"Приговор мирового судьи заведомо незаконен", - сказал Шогин и попросил прекратить уголовное преследование Гаврилова в связи с отсутствием в действиях подзащитного состава преступления.

"Вменяемое мне преступление мне до сих пор не ясно, - пояснил Гаврилов. – Прошу приговор мирового суда отменить, признать невиновными и показать, что квалификация судей Петрозаводского городского суда гораздо выше, чем мировой суд. Вернуть честное, доброе имя".

"Выводы суда (первой инстанции) основаны на совокупности исследованных доказательств, которые согласуются между собой. Прошу приговор оставить без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения", - высказала мнение гособвинения представитель прокуратуры Петрозаводска.

Адвокаты "подельников" Гаврилова (так их характеризует следствие и гособвинение) также просили отменить приговор, так как, по их словам в действиях подзащитных нет состава уголовного преступления, а нанесенные на здания надписи можно охарактеризовать как административное правонарушение.

По версии следствия, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес оппонентов Гаврилова – Валентины Пивненко и Дмитрия Макеева. В частности, на зданиях Октябрьского проспекта появились надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".

Гаврилову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Организация совершения вандализма, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

В декабре 2018 года мировой суд признал Гаврилова виновным и приговорил его к 2 годам ограничения свободы. При этом судья постановила освободить экс-депутата от наказания в связи с истечением срока давности. Предполагаемые подельники Гаврилова – Георгий Жихарев и Александр Литовка – получили по одному году ограничения свободы и были также освобождены от наказания.