Прокурор потребовал для экс-депутата Карелии Гаврилова срок

Новости по теме
Загрузка...
Прокурор по делу Гаврилова попросил признать бывшего депутата и еще двух обвиняемых виновными в вандализме на почве политической ненависти: приговорить к ограничению свободы и освободить от наказания за давностью событий.
Адвокат Михаил Шогин рассказал, что государственный обвинитель просит назначить Гаврилову срок 2 года, 11 месяцев, а другим по 2 с половиной года.
Как сообщалось, по версии следствия, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес оппонентов Гаврилова – Валентины Пивненко и Дмитрия Макеева. В частности, на зданиях Октябрьского проспекта появились надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
Аналитика
10.12.2018 15:35
Обществоведение
В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.
07.12.2018 12:37
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии