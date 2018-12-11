Прокурор потребовал для экс-депутата Карелии Гаврилова срок

Прокурор по делу Гаврилова попросил признать бывшего депутата и еще двух обвиняемых виновными в вандализме на почве политической ненависти: приговорить к ограничению свободы и освободить от наказания за давностью событий.

Адвокат Михаил Шогин рассказал, что государственный обвинитель просит назначить Гаврилову срок 2 года, 11 месяцев, а другим по 2 с половиной года.

Как сообщалось, по версии следствия, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес оппонентов Гаврилова – Валентины Пивненко и Дмитрия Макеева. В частности, на зданиях Октябрьского проспекта появились надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".