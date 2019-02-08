Суд освободил из-под стражи экс-главу Прионежья Алексея Лучина

Верховный суд Карелии в пятницу отменил решение об аресте экс-главы Прионежского района Карелии Алексея Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве.

Ранее Петрозаводский городской суд взял Лучина под стражу до 16 марта.

Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу адвоката Лучина Александра Яковлева на решение суда первой инстанции. ВС постановил освободить Лучина из-под стражи, а вместо этого применить к нему ограничительные меры, в частности, Лучин не может покидать жилье в определенные часы, не должен общаться по делу со свидетелями и т.д.

Напомним, Лучин обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй" построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Они были куплены властями для переселенцев из аварийного жилья. Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова – супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина. До этого времени ее возглавлял сам Лучин.

Во время эксплуатации жилья гражданами дома № 1 по Заречной улице были "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Карелии выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

При этом, как утверждает Минстрой, нарушения не были устранены в полном объеме.