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Суд освободил от наказания экс-директора музея в Карелии, осужденного за педофилию

Новости. Общество
11:41, 24 Марта 2020
фото: со страницы Сергея Колтырина в соцсети
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Экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, осужденный за секс с подростком на 9 лет колонии строгого режима, освобожден от наказания.

Как стало известно "Столице на Онего", Медвежьегорский районный суд освободил от отбывания наказания экс-директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина, который был приговорен к 9 годам колонии строгого режима за развращение и секс с подростком.

Причиной такого решения суда стало тяжелое состояние здоровья осужденного.

На сегодняшний день Колтырин еще находится в местах лишения свободы - РБ-2, ожидая апелляции, так как прокуратура Карелии подала жалобу на решение суда об освобождении осужденного.

Напомним, 27 мая 2019 года Медвежьегорский районный суд Карелии приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего директора местного музея Сергея Колтырина за развращение и секс с подростком, не достигшим 14 лет. А его подельник Носов – к 11 общего.

Экс-директор местного районного музея Сергей Колтырин обвиняется по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" (дома у подсудимого был обнаружен револьвер).
Колтырин был арестован в октябре 2018 года, а позже отказался от услуг адвоката Виктора Ануфриева. Обвиняемый частично признал вину.

Тогда же в Североморске был задержан и сопровожден в Карелию подельник Колтырина – матрос спасательно-буксирного судна "Памир" Северного флота ВМФ России Евгений Носов. Его также взяли под стражу.

По версии следствия, преступления сексуального характера Колтырин и Носов совершали неоднократно, начиная с того времени, когда мальчику исполнилось 12 лет, и практически до его 14-летия.

При этом Носов является дальним родственником мальчика. Возможно, поэтому не подозревавшие ничего плохого родители отпускали малолетнего сына с родственником.

По информации "Столицы на Онего", Носов состоит в браке и у него имеется несовершеннолетняя дочь.

Колтырин также занимался раскопками в Сандармохе.

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