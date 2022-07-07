Суд отказал в компенсации жителю Карелии, лишившемуся имущества в пожаре

В Беломорском районе суд не нашел связи между скачком напряжения в электросетях и пожаром в доме, сообщили на сайте инстанции.

Житель Беломорского района обратился в местный суд с иском к поставщику электроэнергии о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.

Истец мотивировал требования тем, что в его доме в 2019 году случился пожар. Дом полностью сгорел вместе со всем имуществом. Истец считал, что причиной пожара стал скачек напряжения в электрических сетях.

Однако суд пришел к выводу о том, что возгорание дома произошло не по причине возникновения аварийной ситуации на электрических сетях, и не установил связи между скачком напряжения и начавшимся пожаром.

В результате суд отказал жителю района в иске. Решение не вступило в законную силу.