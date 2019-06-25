Суд отказался удовлетворять иск судебных приставов о невозможности сноса "Невского Пассажа"

Городской суд Петрозаводска отказался удовлетворять иск судебных приставов о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Соответствующее решение во вторник приняла судья Ирина Гадючко после рассмотрения исковых требований службы судебных приставов.

"Судебные приставы не предприняли необходимых мер к принудительному исполнению судебного акта, - отметила Ирина Гадючко, оглашая свой вердикт. - В нарушение положений федерального законодательства, подвергнув сомнению обоснованность выводов суда о наличии технической возможности сноса пристройки, судебный пристав исполнитель обратился с данным вопросом в федеральное бюджетное учреждение "Российский федеральный центр судебной экспертизы" при Минюсте России. Получив заключение специалистов данной организации, подтвердившее правильность выводов судебного решения, а также консультацию по порядку проведения работ по реконструкции, только через год Федеральная служба судебных приставов заключила контракт на выполнение работ по обследованию части жилого дома, объекта, расположенного на первом этаже жилого дома номер 30 по проспекту Александра Невского. При этом выводы подрядной огранизации ООО "Актив проект" из города Иваново об отсутствии технической возможности демонтажа пристройки были сделаны на основании тех заключений, которые ранее были предметом судебного разбирательства и признаны судом несостоятельными".

Кроме того, судья Ирина Гадючко сочла необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж". Копия частного определения суда будет направлена в Минюст РФ.

Напомним, в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил решение в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил.

В 2016 году глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем".

В апреле 2015 года двое ветеранов Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов пришли в здание правительства Карелии и положили на стол секретарю в вестибюле свои медали, которые им вручили в честь 70-летия Победы, в знак протеста бездействию властей по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж".

Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

Весной 2019 года управление федеральной службы судебных приставов по Карелии направило в суд иск о прекращении исполнительного производства в отношении пристройки "Невский пассаж" в связи с невозможностью исполнить решение суда. В своем иске приставы сослались на заключение ООО "Актив проект", которое допустило возможность обрушения здания при демонтаже пристройки.