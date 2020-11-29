Суд отложил рассмотрение дела зампредседателя Петросовета Матвеева, обвиняемого в получении взятки

В Петрозаводском горсуде из-за болезни адвоката не состоялся судебный процесс по делу зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, обвиняемого в получении 4-миллионной взятки.

Но суд начал рассматривать дело строителя Александра Ивина, который обвиняется в даче взятки Валерию Матвееву.

В минувшую пятницу, 27 ноября, судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева приступила к рассмотрению уголовного дела фактического руководителя, занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина.

Напомним что карельский Следком обвиняет Ивина в даче взятки 2 млн рублей зампердседателя Петросовета Валерию Матвееву.

Как мы ранее сообщали с учетом заключенного Матвеевым и Ивиным досудебного соглашения дела будут рассматриваться в особом порядке, без вызова свидетелей и соблюдения некоторых других формальностей. Но самое главное – благодаря "досудебке" подсудимым назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

После оглашение судьей Натальей Федичевой обвинительного заключения Александру Ивину судебное заседание закончилось. Следующее намечено на 22 декабря.

Как пояснила нам адвокат Ивина Светлана Вечерская, это связано с необходимостью получения судом дополнительных данных, характеризующих личность подсудимого, и занятости судьи в других процессах.

Что касается запланированного на этот же день, 27 ноября, начала рассмотрения судьей Романом Парамоновым дела Валерия Матвеева, то это судебное заседание не состоялось из-за болезни его адвоката Александра Яковлева. Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" сам Яковлев, уже несколько дней он болеет, поэтому, когда может начаться суд по делу его доверителя Валерия Матвеева, пока неизвестно.

Напомним, Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей, и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Как мы ранее сообщали, Матвеев и Ивин, уголовные дела которых расследовал следователь по особо важным делам Следкома Александр Брюханов, заключили досудебное соглашение со следствием. Что касается Кротова, то уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.