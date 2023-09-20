Суд отобрал у петрозаводчанина деньги, полученные за незаконную регистрацию мигрантов

Владелец жилья за регистрацию 13 иностранцев успел заработать 12,5 тысячи рублей.

Прокуратура Петрозаводска проверила, как соблюдается миграционное законодательство и обнаружила, что горожанин, владелец жилья, незаконно прописал 13 мигрантов.



При этом он точно знал, что иностранцы по месту прописки жить не будут.



За оформление необходимых документов мужчина брал деньги. Прокуратура подала иск, чтобы все сделки признали ничтожными, а деньги передали государству.



В результате иск удовлетворен, с петрозаводчанина взыщут 12,5 тысячи рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.