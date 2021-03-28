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Суд отправил двух жителей Карелии в колонию за подрыв банкоматов в Вологодской области

Новости. Криминал
16:24, 29 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков
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Череповецкий городской суд вынес приговор двум жителям Петрозаводска за серию подрывов банкоматов в Вологодской области в 2019 году.

Петрозаводчане, 37-летний Евгений Канюков и 39-летний Данил Булдаков, признаны виновными в приобретении, перевозке взрывчатых устройств, а также в краже и умышленном уничтожении имущества. Канюков получили 7 лет колонии общего режима, Буладаков – 5 лет колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Вологодской области.

Как установил суд, в апреле 2019 года один из злоумышленников, который впоследствии погиб от подрыва банкомата (уголовное дело в отношении него прекращено) предложил Канюкову похитить деньги из банкоматов Сбербанка в Костроме, Вологде и Череповце. В августе 2019 года инициатор краж привлек Булдакова. Соучастники договорились, что разрушат металлические сейфовые части банкоматов с помощью самодельного взрывного устройства, которое изготовит инициатор краж.

В конце апреля 2019 года Канюков с подельником перевезли из Петрозаводска в Кострому взрывное устройство, а затем перенесли его к банкомату Сбербанка, установили и произвели его подрыв, повредив здание и находившееся в офисе имущество. Из банкомата они похитили 89 600 рублей и скрылись. В июне того же года подельники пытались подорвать банкомат Сбербанка в Вологде, однако взрывное устройство не сработало и вскрыть банкомат злоумышленникам не удалось.

В августе 2019 года они совершили неудачную попытку подрыва банкомата в Череповце, в октябре они снова договорились похитить деньги из того же банкомата и запланировали выезд на 7 октября. Однако 5 октября Канюкова задержали за административное правонарушение и поместили в специальный приемник УМВД РФ по Петрозаводску, поэтому выехать на "дело" он не смог. Под утро 8 октября Булдаков с подельником приехали к банкомату в Череповце. Булдаков остался вблизи офиса для наблюдения за обстановкой. Его подельник зашел в офис, где во время установки взрывного устройства погиб от взрыва. Булдаков скрылся.

В пользу Сбербанка в счет возмещения материального ущерба с Канюкова взыскано 1,55 млн рублей, с Булдакова – 2,975 млн рублей, а также еще 17,9 тыс. рублей солидарно с обоих.

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