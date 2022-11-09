Суд отправил на лечение пристрастившегося к марихуане жителя Карелии

В Прионежском районе осудили 44-летнего местного жителя, который выращивал у себя дома марихуану и курил, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено судом, с 2019 года ранее не имевший проблем с законом 44-летний житель Прионежского района стал приобретать семена и выращивать в своем доме коноплю, из которой он изготавливал для личного потребления наркотическое средство «марихуана».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подсудимого дома обнаружены и изъяты более 8 граммов наркотика, куст конопли, предметы для измельчения и употребления марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе дознания обвиняемый признал вину и способствовал расследованию. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

При этом суд в соответствии с позицией государственного обвинителя с учетом характера и общественной опасности содеянного отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты как об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так и о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства.

Кроме того, на него возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Данное наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.