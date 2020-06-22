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Суд отправил на работу любителя пьяной езды в Карелии

Новости. Общество
08:55, 23 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В городе бумажников определено наказание водителю, который, будучи лишенным прав за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде, сообщили городском суде Кондопоги.

Вынесен приговор в отношении жителя Кондопоги, который который, будучи лишенным прав за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Ранее ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, и он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

Но в декабре 2019 года житель Кондопоги вновь управлял автомобилем на территории города в состоянии алкогольного опьянения.

Действия виновного судом квалифицированы по ст.264.1 Уголовного Кодекса РФ.

С учетом личности подсудимого, который ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

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