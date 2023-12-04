Суд отправил под арест беломорчанина, обвиняемого в жестоком убийстве

В отношении 59-летнего мужчины избрана мера пресечения на время предварительного следствия.

Беломорский районный суд отправил под стражу 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве.



По версии следствия, будучи в гостях, злоумышленник поссорился с хозяином и жестоко зарезал его.



Обвиняемый и его защитник возражали против содержания под стражей на время предварительного расследования. Но суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца.

Срок – до 29 января 2024 года, рассказали в Беломорском районном суде.