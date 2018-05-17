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Новости. Криминал
12:16, 17 Мая 2018

Суд отправил в колонию молодого мужчину, который убил пенсионера-инвалида в Сулажгоре

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Труп потерпевшего в августе 2017 года видела детская писательница, жительница Петрозаводска Вера Линькова.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, Петрозаводский городской суд признал виновным молодого человека 1994 года рождения по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Как установил суд, утром 5 августа 2017 года в районе улицы Пограничной пьяный молодой человек спровоцировал ссору с пенсионером 1935 года рождения. В ходе конфликта он умышленно стал наносить незнакомому человеку телесные повреждения ногами, руками и металлической тростью. От полученных телесных повреждений в область головы и шеи потерпевший скончался на месте происшествия.

Потерпевший являлся инвалидом второй группы и при ходьбе пользовался металлической тростью. Почти каждое утро он прогуливался по грунтовой дороге в районе улицы Пограничной недалеко от дома, где проживал. В субботу, 5 августа, он также вышел на прогулку. В силу своего возраста и состояния здоровья пенсионер не смог оказать сопротивления подсудимому.

Ранее сообщалось, что писательница Вера Линькова рассказала о трупе в лесу в микрорайоне Сулажгора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-17 12:28:43
Откуда столько ненависти в 23 года? Древние лечили по принципу: подобное лечить подобным. Только казнить.
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