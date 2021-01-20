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Суд отправил в колонию недобросовестного алиментщика в Карелии

Новости. Общество
12:32, 21 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Сортавальском районе местному жителю, не пожелавшему отрабатывать невыплаченные алименты, заменили исправительные работы лишением свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2020 года житель Сортавалы был осужден за неуплату алиментов на содержание детей к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

После постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции осужденный в установленный законом срок не явился для трудоустройства в организацию. За данное нарушение он был предупрежден о возможности замены исправительных работ более строгим видом наказания. Однако гражданин исправиться не пожелал и в установленный законом срок не явился для трудоустройства по второму предписанию на другое предприятие. Кроме того, он не явился по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию.

Прокурор, участвующий в деле, дал заключение о необходимости замены неотбытого срока исправительных работ лишением свободы.

За допущенные нарушения порядка и условий отбывания наказания Сортавальский городской суд заменил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ на лишение свободы сроком на 2 месяца в колонии-поселении.

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