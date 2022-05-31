Суд Петрозаводска лишил родительских прав семейную пару, отдавшую свою дочь на воспитание бабушке и дедушке

В Петрозаводске родителей, забывших про свою дочь, злоупотреблявших спиртным, лишили прав на ребенка и обязали выплачивать алименты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что начиная с 2016 года несовершеннолетняя постоянно проживала с бабушкой и дедушкой, родители злоупотребляют спиртными напитками, надлежащим образом не исполняя свои родительские обязанности, в воспитании ребенка фактически не участвуют.

Ранее, в 2021 году, бабушка и дедушка пытались ограничить родителей в правах, однако суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Несмотря на доводы прокуратуры и истцов, изложенных в апелляционных жалобах и представлении прокурора, Верховный суд Республики Карелии оставил решение суда без изменения.

После состоявшихся судебных актов поведение родителей не изменилось, заботу и представление законных интересов несовершеннолетней продолжала осуществлять бабушка.

Учитывая длительность злостного уклонения родителей от выполнения своих обязанностей, отсутствия у бабушки и дедушки ребенка законных полномочий по самостоятельному направлению иска о лишении родительских прав, прокуратура Петрозаводска предъявила иск в защиту интересов несовершеннолетней.

По итогам рассмотрения суд вынес решение о лишении родителей родительских прав, одновременно взыскав алименты на содержание несовершеннолетней.