Суд Петрозаводска наказал адвоката Шогина за нарушение "масочного режима"

В базе Петрозаводского горсуда появилась информация о назначении наказания адвокату Михаилу Шогину, который ранее был выдворен из зала суда за нарушение "масочного режима".

Суд Петрозаводска вынес постановление о назначении административного наказания Михаилу Шогину по статье 20.6.1 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Наказание предполагает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Михаил Шогин в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" не стал сообщать, какое именно наказание было назначено ему судьей.

Напомним, четвертого июня, ближе к 12 часам дня, в полицию поступило сообщение о том, что в зале Петрозаводского городского суда находится человек без медицинской маски. По информации пресс-службы судебных приставов, в тот день из зала горсуда был препровожден на улицу адвокат Михаил Шогин, который якобы нарушил "масочный режим". Как сообщили в ФССП, накануне инцидента адвокат Шогин вошел в здание суда в медицинской маске, успешно миновал осмотр приставами на входе и явился на судебный процесс. Затем в ходе заседания он якобы снял с лица медицинскую маску и получил замечание от судьи. По информации приставов, адвокат не прислушался к замечанию и не надел медицинскую маску. Затем в зал были вызваны сотрудники МВД. Адвоката попросили уйти. Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс.