Известный адвокат был выставлен из зала суда в Петрозаводске за нарушение "масочного режима"

Адвокат Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс по требованию правоохранительных органов после того, как решил снять медицинскую маску, сообщили судебные приставы.

Четвертого июня, ближе к 12 часам дня, в полицию поступило сообщение о том, что в зале Петрозаводского городского суда находится человек без медицинской маски. Об этом изданию «Столица на Онего» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы судебных приставов, в тот день из зала горсуда был препровожден на улицу адвокат Михаил Шогин, который якобы нарушил «масочный режим».

Как сообщили «Столице на Онего» в ФССП, накануне инцидента адвокат Шогин вошел в здание суда в медицинской маске, успешно миновал осмотр приставами на входе и явился на судебный процесс. Затем в ходе заседания он якобы снял с лица медицинскую маску и получил замечание от судьи. По информации приставов, адвокат не прислушался к замечанию и не надел медицинскую маску. Затем в зал были вызваны сотрудники МВД. Адвоката попросили уйти. Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс.

Сам адвокат Шогин воздержался от комментариев представителям прессы.

В суде действуют ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которым участники процессов должны использовать средства защиты.

Напомним, адвокат Михаил Шогин ранее представлял в судах интересы ряда фигурантов резонансных дел республики: политика и бизнесмена Девлета Алиханова, экс-депутата Алексея Гаврилова, врио главы регионального Роспотребнадзора Людмилы Котович.