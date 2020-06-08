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Известный адвокат был выставлен из зала суда в Петрозаводске за нарушение "масочного режима"

Новости. Общество
14:24, 09 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Адвокат Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс по требованию правоохранительных органов после того, как решил снять медицинскую маску, сообщили судебные приставы.

 

Четвертого июня, ближе к 12 часам дня, в полицию поступило сообщение о том, что в зале Петрозаводского городского суда находится человек без медицинской маски. Об этом изданию «Столица на Онего» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы судебных приставов, в тот день из зала горсуда был препровожден на улицу адвокат Михаил Шогин, который якобы нарушил «масочный режим».

Как сообщили «Столице на Онего» в ФССП, накануне инцидента адвокат Шогин вошел в здание суда в медицинской маске, успешно миновал осмотр приставами на входе и явился на судебный процесс. Затем в ходе заседания он якобы снял с лица медицинскую маску и получил замечание от судьи. По информации приставов, адвокат не прислушался к замечанию и не надел медицинскую маску. Затем в зал были вызваны сотрудники МВД. Адвоката попросили уйти. Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс.

Сам адвокат Шогин воздержался от комментариев представителям прессы.

В суде действуют ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которым участники процессов должны использовать средства защиты.

Напомним, адвокат Михаил Шогин ранее представлял в судах интересы ряда фигурантов резонансных дел республики: политика и бизнесмена Девлета Алиханова, экс-депутата Алексея Гаврилова, врио главы регионального Роспотребнадзора Людмилы Котович.

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