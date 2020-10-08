Суд Петрозаводска не разрешил женщине выселить родную дочь из квартиры

Жительница Петрозаводска попыталась через суд выселить родную дочь из квартиры, но получила отказ в судебной инстанции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в городской суд с иском о признании своей дочери утратившей право пользования жилым помещением на том основании, что она является нанимателем жилого помещения, а ее дочь была вселена в квартиру в качестве члена её семьи, но затем перестала проживать по данному адресу и имеет другое постоянное место жительства.

Дочь истицы, в свою очередь, подала встречный иск, сообщив, что не препятствует матери в пользовании квартирой, но и жить с ней не может из-за постоянных конфликтов.

Суд рассмотрел гражданское дело и установил, что, несмотря на конфликт с матерью, дочь не отказывается от квартиры, а ее переезд является вынужденным и другого жилья она не приобрела.

Принимая во внимание отсутствие доказательств добровольности выезда ответчицы из спорной квартиры, прокурор, участвовавший в деле, дал заключение о необходимости оставить исковые требования о выселении без удовлетворения, а встречные исковые требования удовлетворить.

Принимая во внимание позицию прокурора, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска о выселении.