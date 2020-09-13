Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука

Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца.

Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под арестом еще на два месяца. Об этом сообщил источник "Столицы на Онего", затем эту информацию также подтвердили в горсуде.

Ранее старший следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов, занимающийся раскрытием данного дела, просил суд оставить Боднарчука под стражей.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест.

Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Геннадий Боднарчук вину не признает.