Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске у школы стерли пешеходный переход (ФОТО) 9
Сегодня 06:40
Ефремов пообещал не оставлять сцену даже в тюрьме 2
13.09.2020 20:40
Еще восемь человек заболели коронавирусом в Карелии
Сегодня 09:04
"Легковушку" после столкновения с внедорожником выбросило на встречку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 12:35
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020 21:40

Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука

Новости. Криминал
19:19, 14 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца.

Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под арестом еще на два месяца. Об этом сообщил источник "Столицы на Онего", затем эту информацию также подтвердили в горсуде.

Ранее старший следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов, занимающийся раскрытием данного дела, просил суд оставить Боднарчука под стражей.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест.

Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения –  запрет определенных действий.

Геннадий Боднарчук вину не признает. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 9
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»