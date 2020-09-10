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Следком Карелии попросил суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца

Новости. Общество
13:28, 11 Сентября 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Петрозаводский суд 14 сентября рассмотрит ходатайство Следкома республики о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на два месяца.

В понедельник 14 сентября судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова планирует рассмотреть ходатайство старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука. Следствие просит суд продлить его арест еще на два месяца.

Напомним, что 48-летнего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали 17 июля, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября.

Как мы ранее сообщали, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – так называемый ЗОД – запрет определенных действий.

В отличие от Матвеева, Боднарчук вину не признает. По имеющейся у нашего издания информации, новые эпизоды в его уголовном деле, во всяком случае, на сегодняшний день, не появились. И после предъявления ему вскоре после ареста обвинения в получении 1,5-миллионной взятки, больше Боднарчук не допрашивался и очные ставки с его участием не проводились.

В настоящее время у Геннадия Боднарчука три защитника. Это бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, экс-президент Адвокатской палаты республики Михаил Ямчитский и московский адвокат Денис Поголяев, которого, по имеющейся информации, спикеру Петросовета порекомендовали его друзья из российской столицы.

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