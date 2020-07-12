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Суд Петрозаводска рассмотрит иск о законности проведения рубок в Университетском городке

Новости. Общество
13:21, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд 22 июля рассмотрит иск о законности проведения рубок в Университетском городке.

В коттеджном микрорайоне Петрозаводска – Университетском городке – ПетрГУ, получив в введение участок земли рядом с учебным корпусом, решил вырубить зеленые насаждения на вверенной территории и построить там легкоатлетический манеж. Жители Университетского городка, увидев технику, которая начала валить деревья, встали на защиту зеленой зоны, предупредив, что против строительства ничего не имеют, но сплошную рубку не одобряют. Работяги-вальщики в тонкости не вникали. Началось противостояние.

На первом этапе "битвы" жителям ЖК "Университетский" удалось отстоять кусочек леса.

Пока технику от городка отогнали, природоохранная прокуратура начала проверку по факту рубок, а Петрозаводский городской суд принял к производству иски жителей Университетского городка. В результате 17 июля в суде состоится заседание, где рассмотрят вопрос о нарушениях проведения публичных слушаний, а 22 июня – иск о законности проведения вырубок.

Как жители Университетского городка спасали лес, читайте в статье "Дайте дышать".

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Комментарии

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zanoza
2020-07-13 14:31:07
Зачем выделять землю под строительство в лесной зоне? В центре города вон сколько объектов-призраков нужно снести и строй себе. Бабло порождает зло.
однозначно
2020-07-13 14:53:03
zanoza, открою тебе одну маленькую тайну. Ты была еще соплячкойЮ когда вырубили сотни гектаров леса для строительства Кукковки и Древлянки. Трудящиеся города получили светлые и просторные благоустроенные квартиры вместо послевоенных бараков и коммуналок. А нынче вся эта куркулятская шелупонь возмущается, что отжали себе котеджики с видом на лес, а тут вдруг рядом стройку затеяли. А ничего, что эти держиморды каждый по центру города шастают и везде паркуют свои кредитные кастрюли ?
Сергей
2020-07-13 14:21:10
Хоть бы одного паразита посадили за незаконные вырубки и следом чинушу из мэрии , допустившему это . .
новый
2020-07-13 13:38:35
Вообще-то раньше на участках протестанутых куркулей тоже лес рос.
Os
2020-07-13 13:36:24
Ну тогда они могли бы спасти лес еще раньше, просто не поселившись там. Самый лучший лес все равно ушел уже давно под индивидуальное жилое строительство Унгора.
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