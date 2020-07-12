Суд Петрозаводска рассмотрит иск о законности проведения рубок в Университетском городке

Петрозаводский городской суд 22 июля рассмотрит иск о законности проведения рубок в Университетском городке.

В коттеджном микрорайоне Петрозаводска – Университетском городке – ПетрГУ, получив в введение участок земли рядом с учебным корпусом, решил вырубить зеленые насаждения на вверенной территории и построить там легкоатлетический манеж. Жители Университетского городка, увидев технику, которая начала валить деревья, встали на защиту зеленой зоны, предупредив, что против строительства ничего не имеют, но сплошную рубку не одобряют. Работяги-вальщики в тонкости не вникали. Началось противостояние.

На первом этапе "битвы" жителям ЖК "Университетский" удалось отстоять кусочек леса.

Пока технику от городка отогнали, природоохранная прокуратура начала проверку по факту рубок, а Петрозаводский городской суд принял к производству иски жителей Университетского городка. В результате 17 июля в суде состоится заседание, где рассмотрят вопрос о нарушениях проведения публичных слушаний, а 22 июня – иск о законности проведения вырубок.

Как жители Университетского городка спасали лес, читайте в статье "Дайте дышать".