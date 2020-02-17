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Суд Петрозаводска решил, кто вернет потерянную в Следкоме Карелии взятку

Новости. Общество
15:03, 17 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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На последнем заседании судья Чернобай приняла решение, кто будет возвращать государству утерянные в Следкоме Карелии 165,6 тысячи рублей.

В Петрозаводском городском суде судья Наталья Чернобай рассмотрела гражданское дело по иску Следственного комитета РФ к бывшему следователю, а ныне адвокату Роману Масалеву о возмещении ущерба.

В первом заседании представитель истца, следователь Степкин, рассказал, что взятка в размере 165 тысяч 600 рублей по уголовному делу, которое вел Масалев, куда-то пропала.

Выяснилось это после увольнения Масалева. По мнению Степкина, потеря ценного вещдока могла произойти из-за того, что Масалев не сдал деньги в сейф в камеру хранения вещдоков, а хранил их в нарушение инструкции у себя в сейфе в служебном кабинете.

Так как Масалев не обеспечил сохранность ценного вещдока, посчитали в Следкоме Карелии, он нанес ущерб государству в сумме 165,6 тыс. рублей и должен теперь его возместить.

Масалев, в свою очередь, объяснял, что деньги он хранил в своем служебном сейфе только потому, что камера вещдоков не была на тот момент оборудована сейфом. Также Масалев заверил, что его руководитель Дмитрий Комиссаров был уведомлен об этом. Напомнил бывший следователь и о том, что пропажа денег обнаружилась через месяц после того, как он уволился. Хотя ранее руководитель следственного отдела по Петрозаводску Дмитрий Комиссаров, принимая у него дела, все проверил – шкафы, ящики, сейф – и обходной лист о том, что все сдано, подписал.

Судья выслушала стороны и приняла решение, с которым адвокат Масалев не согласился.

Какое решение приняла судья, читайте здесь.

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