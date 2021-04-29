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Суд Петрозаводска возобновил судебное производство по «делу полицейских»

Новости. Общество
16:06, 30 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Судебное заседание по «делу полицейских» продолжится с 13 мая.

Судья петрозаводского городского суда Олег Грабчук 29 апреля принял решение о возобновлении судебного производства по так называемому «делу полицейских». Об этом «Столице на Онего» рассказали в суде, сообщив, что судебные заседания по этому делу продолжатся с 13 мая.

Напомним, что рассматривавший это уголовное дело с 10 августа прошлого года Олег Грабчук в конце ноября вынес постановление о приостановлении судебного процесса. Это было связано с длительной болезнью одного из троих обвиняемых — замначальника Следственного управления петрозаводской полиции, 39-летнего Ивана Воронова, о котором отзываются как о профессиональном сотруднике, дипломатичном, очень вежливом человеке. Поскольку Иван Воронов выписался с больничного, суд решил продолжить рассмотрение дела.

Как ранее мы рассказывали, карельский Следком обвиняет Ивана Воронова, следователя Екатерину Хорину и участкового Рината Гратия в халатности, повлекшей смерти двух лиц. По версии следствия, полицейские не предприняли надлежащих мер в поимке петрозаводского маньяка Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья.

В результате, оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двух молодых девушек и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой.

Вначале это уголовное дело рассматривал судья Александр Смирнов, который вынес оправдательный приговор полицейским. Однако прокуратура и родители убитых девушек обратились соответственно с апелляционным представлением и жалобой на оправдательный приговор в Верховный суд Карелии. В результате, 28 июня прошлого года вышестоящая инстанция его отменила, и направила «дело полицейских» на новое рассмотрение в городской суд, но уже другим судьей. Им стал Олег Грабчук.

Напомним также, что Верховным судом Карелии Антон Ипатов приговорен к пожизненному лишению свободы и отбывает наказание в ИК-6 Республики Мордовия. Эта колония, находящаяся в поселке Тарбеево в 200 км от столицы Мордовии Саранска, является одной из семи российских колоний для так называемых «пожизненников».

Подробнее о «деле полицейских» читайте в материале «Кто породил серийного убийцу».

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