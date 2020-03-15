Суд Петрозаводска изменил правила работы из-за угрозы коронавируса

Жалобы и обращения в Петрозаводском суде будут приниматься исключительно дистанционно - без личного контакта граждан и работников суда.

В суде появилось объявление, в котором содержится информация об изменении регламента приема заявлений от граждан.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19, прием заявлений, обращений, жалоб и иных документов в Петрозаводском городском суде республики Карелия будет осуществляться исключительно посредством почтовой, электронной ... и факсимильной связи", - гласит текст объявления, снимок которого опубликовал в своем фейсбуке адвокат Николай Флеганов.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщил о необходимости ограничить перемещения по международным направлениям в связи с угрозой инфицирования коронавирусом.