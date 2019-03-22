Суд Петрозаводска вынес предупреждение директору компании, выдававшей займы

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения законодательства о противодействиях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как установлено прокуратурой в результате проведенной проверки, одно из обществ с ограниченной ответственностью осуществляло на территории Петрозаводска деятельность по предоставлению населению потребительских займов.

Предметами займов помимо бытовой и прочей техники являлись и ювелирные украшения из драгоценных металлов.

В нарушение требований закона с момента создания общества и до момента проведения прокурорской проверки правила внутреннего контроля разработаны не были, должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города в отношении руководителя общества возбудила дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела директору юридического лица назначено административное наказание в виде предупреждения.

При назначении наказания суд учел, что руководителем организации приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных прокуратурой нарушений.