Суд Петрозаводска вынес предупреждение директору компании, выдававшей займы

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Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения законодательства о противодействиях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как установлено прокуратурой в результате проведенной проверки, одно из обществ с ограниченной ответственностью осуществляло на территории Петрозаводска деятельность по предоставлению населению потребительских займов.
Предметами займов помимо бытовой и прочей техники являлись и ювелирные украшения из драгоценных металлов.
В нарушение требований закона с момента создания общества и до момента проведения прокурорской проверки правила внутреннего контроля разработаны не были, должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура города в отношении руководителя общества возбудила дело об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения дела директору юридического лица назначено административное наказание в виде предупреждения.
При назначении наказания суд учел, что руководителем организации приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных прокуратурой нарушений.
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