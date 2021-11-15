Суд по делу Боднарчука приступил к рассмотрению эпизодов с продажей квартир в Петрозаводске

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Суд приступил к рассмотрению эпизода , связанного с покупкой недвижимости в жилом комплексе, построенном компанией бизнесмена Леонида Белуги.

По версии обвинения, гражданская супруга Геннадия Боднарчука приобрела три квартиры и два парковочных места. При этом недвижимость была получена со скидкой в размере не менее 6,5 миллионов рублей. Как считает следствие, взамен Боднарчук мог оказать ООО «Тонус» содействие в беспрепятственной выдаче со стороны городской администрации незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки с последующим вводом его в эксплуатацию.

Следком рассматривает это как взятку со стороны неустановленных лиц ООО «Тонус» бывшему председателю Петросовета, поскольку недвижимость была реализована якобы по явно заниженной цене.

Что об этом говорил сам Белуга, читайте в статье «Квартирный вопрос в деле Боднарчука».