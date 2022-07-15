890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
Сегодня 09:07

Суд по делу экс-министра транспорта Карелии заслушал свидетелей защиты

Новости. Криминал
13:38, 20 Июля 2022
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк

Новости партнеров

Петрозаводский городской суд в ходе очередного заседания по делу бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, заслушал показания свидетелей со стороны защиты.

По сведениям «Столицы на Онего», на заседании 18 июля были допрошены трое свидетелей, включая близких и знакомых подсудимого. Они положительно охарактеризовали экс-министра.

На этом заседание суда закончилось, следующее запланировано на 15 августа.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек получили взятки от двух питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта.

В феврале прошлого года Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Кайдалов вину не признает, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
Еще несколько лет назад для среднестатистического горожанина покупка квартиры в таком доме так бы и осталась мечтой.
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
Карелия уже не та. Просветительский проект помогает узнать родной край
15.07.2022 14:59
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.