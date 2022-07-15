Суд по делу экс-министра транспорта Карелии заслушал свидетелей защиты

Петрозаводский городской суд в ходе очередного заседания по делу бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, заслушал показания свидетелей со стороны защиты.

По сведениям «Столицы на Онего», на заседании 18 июля были допрошены трое свидетелей, включая близких и знакомых подсудимого. Они положительно охарактеризовали экс-министра.

На этом заседание суда закончилось, следующее запланировано на 15 августа.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек получили взятки от двух питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта.

В феврале прошлого года Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Кайдалов вину не признает, ему грозит до 15 лет лишения свободы.