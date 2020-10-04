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Суд по "новому аварийному жилью" в Карелии наказал застройщика и подписавшего акты чиновника

Новости. Общество
14:35, 05 Октября 2020
фото: Республика/Сергей Юдин
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Арбитражный суд Карелии принял решение взыскать 25 млн рублей с ООО "Шеф-монтаж", которое по программе расселения аварийного жилья построило два дома с многочисленными недоделками и отступлениями от проекта.

Согласно материалам дела, "Шеф-монтаж" должен был построить в 2016 году многоквартирные дома в Сортавале, поселке Рускеала и поселке Поросозеро.

Суд пришел к выводу, что работы на двух объектах были выполнены с нарушениями проектной документации – при строительстве использовались газобетонные блоки более низкого качества, вместо двухкамерных окон были поставлены однокамерные, смонтированы радиаторы отопления не той марки, которая предусматривалась проектом.  Кроме того, подрядчик не установил на кровлях желобы, водосточные трубы и другое необходимое оборудование.

Тем не менее, акты выполненных работ были подписаны, и застройщик получил бюджетные деньги.  

Разбирательства по этому поводу в различных инстанциях продолжались несколько лет.

Как наказали чиновника, подписавшего акты, и другие подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-10-05 15:03:58
Какая халява, такое и качество. Деньги мошенникам телефонным мешками отдают, а новое жилье купить не могут ?
Leopol'd
2020-10-05 15:28:14
новый, что-то ты всё за стройки воюешь. Подворовываешь всё на госконтрактах. А тут сбой...
zanoza
2020-10-05 14:51:54
Ха-Ха-Ха !!! "Ранее к административной ответственности был привлечен специалист по строительному надзору, который подписал акты выполненных работ, несмотря на многочисленные нарушения. Он был оштрафован на 20 тыс. рублей"
P.S.
Теперь понятно почему тротуары после ремонта уходят под воду.
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