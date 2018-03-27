Суд по существу начнет рассматривать дело о гибели детей на Сямозере 3 апреля

Судья городского суда Петрозаводска Александр Смирнов назначил на 3 апреля рассмотрение по существу уголовного дела о трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Дату судья назначил в ходе предварительного слушания, которое состоялось во вторник в закрытом режиме.

Кроме этого, Александр Смирнов отказался удовлетворять ходатайство обвиняемой Елены Решетовой о передаче уголовного дела на дополнительное расследование.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.